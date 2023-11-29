Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:39

Руководители Ростовской, Воронежской областей, «ДНР» и «ЛНР» подписали соглашение о создании Содружества «Донбасс». В Кремле по-прежнему сложности с тем, как бы поизящнее впихнуть «Донецкую» и «Луганскую» области в сложившееся экономическое устройство России, сделать их более «цивилизованными», что ли, более понятными российским чиновникам и приближенным к ним бизнесменам. А то несуразица получается… Варятся эти новообретенные области в собственном соку на полукриминальной экономике, толку от них – только гордость, что «вернулись в родную гавань». Но если высшему российскому руководству и z-патриотам этой гордости хватает за глаза, то чиновникам этажом ниже этого уже недостаточно. Они в путинской России все как один убежденные материалисты, то есть сторонники материальных выгод. А гордость по конвертам для нужных людей не распределишь.

К тому же гауляйтеры Донецка, Денис Пушилин, и Луганска, Леонид Пасечник, люди, безусловно, проверенные, но правила аппаратного поведения знают слабо. Сидя на кремлевских дотациях, они уже решили, что попали в сказку, что дающая рука не оскудеет – и население вверенных им территорий рассматривать как ресурс не очень-то и торопятся. Нет у них опыта монгольских баскаков, нет-нет да и прорывается непростительная, с точки зрения Кремля, жалость к «податным людишкам». Что делать, как быть? Особенно в свете подготовленного российским министерством финансов грозного проекта постановления правительства, согласно которому федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности некоторых регионов, включая и «вновь обретенные», планируется увязать с усилиями глав регионов по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов. Проект указа с российской политической точки зрения, безусловно, правильный и направлен на то, чтобы гауляйтеры Донецка и Луганска поскорее начинали драть две-три шкуры – хотелось бы семь, но это пока невозможно – с местного податного населения. Но вот с точки зрения административной – в силу своей неопытности они могут не потянуть. И тем самым серьезно подпортить радужную картину колонизации «вновь обретенных Россией территорий».

Поэтому в Кремле решили приставить к ним смотрящих, более опытных и искушенных в кремлевском этикете губернаторов Воронежской и Ростовской областей РФ, причем нормальных областей, без всяких там кавычек, Александра Гусева и Василия Голубева. Причем, что немаловажно, эти области достаточно экономически успешны по нынешним временам. То есть вполне способны помочь не только добрым советом, но и конкретным делом - в торгово-экономической, промышленной, инвестиционных сферах. Словом, широко распространенная в советские времена практика «взятия на буксир отстающих» бригад, предприятий, колхозов и регионов оказалась востребованной. И возрождается, несмотря на то, что времена на дворе совсем другие, рыночные, да и РФ - не СССР, экономика которого была построена на совсем иных принципах. Что примечательно, ни губернатор Ростовской области Василий Голубев, ни его коллега из Воронежской области Александр Гусев особых восторгов от подписания соглашения о создании Содружества «Донбасс» не испытывали. Хотя в присутствии секретаря генерального совета «Единой России» и первого заместителя председателя Совета Федерации всячески это скрывали, говоря о «возвращении истории», вспоминая давно забытый и безнадежно проваленный проект «еврорегиона Донбасс». А также о том, что «мы фактически становимся из соседей добрыми друзьями». Как будто раньше делать это кто-то мешал.