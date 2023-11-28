Как и другие филиалы банка, филиал в Масаллы, оформленный в стиле «Яркого банкинга», обладает всеми необходимыми возможностями для предоставления банковских услуг высокого уровня.

Yelo Bank продолжает успешно расширять свою филиальную сеть услуг, увеличивая региональный охват. На этот раз банк представил жителям Масаллы новый филиал с цифровым концептом.

В отличие от традиционных филиалов, в Масаллы все операции осуществляются без наличия кассы, через специальные аппараты. Помимо заказа потребительских и бизнес-кредитов, дебетовых карт Yelo и других продуктов, в филиале также возможно внесение средств на счета, снятие средств с карты и осуществление различных платежей.

Новый филиал расположен по адресу: город Масаллы, проспект Гейдара Алиева, 220.

«Основная миссия Yelo - внедрить опыт яркого банкинга в каждый уголок Азербайджана. Мы разработали быстрые и эффективные банковские решения, адаптированные к потребностям потенциальных предпринимателей в Масаллы с целью поддержки их бизнеса. С этим новым филиалом мы стремимся поддержать развитие региона, усилить потенциальные бизнес-возможности и сделать повседневное банковское обслуживание более простым и доступным для всех. Мы также верим, что цифровой концепт филиала способствует развитию безналичных платежей», - отметил председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов.