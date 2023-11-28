Французским министрам запретили Telegram и WhatsApp

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подписала циркуляр, запрещающий членам правительства пользоваться мессенджерами Telegram, Signal и WhatsApp, передает Le Point со ссылкой на документ.

Документ обязывает министров, государственных секретарей, руководителей аппаратов министерств и других членов правительства удалить со своих устройств все приложения для обмена сообщениями, не одобренные Национальным агентством безопасности информационных систем (ANSSI). Сделать это необходимо до 8 декабря.

С этой даты членам правительства предлагают использовать французские приложения Tchap и Olvid. Первое разработали три года назад специально для госслужащих, второе представляет собой стартап, созданный группой из примерно 15 человек, отмечает издание. Для использования Olvid не нужны SIM-карта и номер телефона.

В циркуляре решение объясняется тем, что мессенджеры «не обеспечивают безопасность разговоров и [передачи] информации».

«Основные сервисы для обмена мгновенными сообщениями играют все более важную роль в нашем повседневном общении. Однако эти цифровые инструменты не лишены недостатков безопасности», — приводит Le Point выдержку из документа.