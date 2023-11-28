Какой «сюрприз» готовят страны ОПЕК+?

Встреча планировалась на 26 ноября, но была перенесена из-за разногласий по поводу добычи.

ОПЕК+ на видеоконференции 30 ноября может объявить о новом сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. На дополнительном сокращении нефтедобычи настаивает крупнейший в мире производитель нефти — Саудовская Аравия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов конференции.

Соглашение о дальнейших сокращениях не гарантировано, а их перспектива сталкивается со значительным сопротивлением внутри ОПЕК, заявили собеседники WSJ. По их словам, любые сокращения, о которых объявят 30 ноября, будут дополнительными к тем, что были приняты в июне.

После того как WSJ 29 ноября сообщила о переговорах о возможном сокращении добычи, цена на нефть Brent по контрактам с поставкой в январе выросла к закрытию торгов на 1,38%, до $82,8 за баррель.

Саудовская Аравия, по данным Goldman Sachs, которые приводит WSJ, нуждается в безубыточной цене на нефть в размере $88 за баррель для реализации своих планов.

Аналитики отмечают, что возможные ограничения выглядят значительнее, чем предполагалось в большинстве прогнозов. «Я ожидал полмиллиона; 1 млн — это довольно оптимистично, и мы видим, что цены на нефть стремительно растут», — сказал главный аналитик по сырьевым товарам SEB Бьярне Шилдроп.

По его словам, дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки «не обязательно приведет к росту цен до $90 за баррель и выше, но это предотвратит падение ниже $80».

Источники WSJ среди участников встречи 30 ноября отметили, что Нигерия и Ангола, два крупнейших африканских производителя нефти, сопротивляются понижению своих индивидуальных квот на добычу. По их оценке, в отчетах ОПЕК завышают их нефтедобывающие мощности. Делегаты добавили, что ОАЭ тоже неохотно идут на сокращение добычи.

Любые дополнительные сокращения в случае их одобрения вызовут упреки со стороны США.

Переговоры ОПЕК+ проходят в преддверии климатического саммита ООН в Дубае, где роль крупнейших нефтедобывающих стран в сокращении выбросов снова станет главной темой обсуждения. Представитель правительства Саудовской Аравии не ответил на запрос издания о комментариях.

Роберт Явгер, исполнительный директор по фьючерсам на энергоносители в Mizuho Securities USA, ожидает, что цены на нефть марки Brent вернутся примерно к $90 за баррель, а базовые цены на нефть в США составят около $85 за баррель, если ОПЕК+ продолжит сокращать нефтедобычу. Стоимость нефти марки WTI c поставкой в январе 29 ноября на бирже выросла на 1,56%, до $77,6 за баррель. Явгер добавил, что Саудовской Аравии будет трудно убедить других членов альянса как согласиться на дополнительные сокращения, так и довести их до конца, учитывая действующие серьезные ограничения.