Государственное агентство по контролю над безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана установило факт проведения строительных работ без соответствующего разрешения в поселке Гала Хазарского района Баку.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в результате мер, предпринятых госагентством при участии представителей Исполнительной власти Хазарского района, незаконные строительные работы были остановлены, объекты снесены.