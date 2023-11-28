Иран почетно наградил террориста, которого разыскивает Баку фото, видео
Глава террористической организации «Хусейниюн» Тохид Ибрахимбейли был награжден иранскими официальными лицами.
Проармянский политический комментатор Эхсан Мувахедиян опубликовал видео в своем аккаунте социальной сети X. На видео командующий иранским народным ополчением «Басидж» Голямреза Сулеймани награждает руководителя террористической организации «Хусейниюн» за его «заслуги». Церемония награждения проходила при участии военных и религиозных лидеров.
«Командующий войсками «Басидж» вручил награду Тохиду Ибрахимбейли, руководителю исламского сопротивления Азербайджана – «Хусейниюн», — написал Мувахедиян.
Стоит отметить, что «Хусейниюн» была основана иранскими спецслужбами и постоянно угрожает Азербайджану.
В 2013 году Тохид Ибрахимбейли стал руководителем азербайджанского отряда, отправленного Корпусом стражей исламской революции в Сирию под предлогом защиты шиитских святынь от ИГИЛ. Азербайджан объявил Ибрахимбейли в международный розыск.
Иран торжественно наградил разыскиваемого в Азербайджане террориста pic.twitter.com/FCFUQGCoMs— Bellman13 (@Bellman138) November 30, 2023