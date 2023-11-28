Проармянский политический комментатор Эхсан Мувахедиян опубликовал видео в своем аккаунте социальной сети X. На видео командующий иранским народным ополчением «Басидж» Голямреза Сулеймани награждает руководителя террористической организации «Хусейниюн» за его «заслуги». Церемония награждения проходила при участии военных и религиозных лидеров.

«Командующий войсками «Басидж» вручил награду Тохиду Ибрахимбейли, руководителю исламского сопротивления Азербайджана – «Хусейниюн», — написал Мувахедиян.

Стоит отметить, что «Хусейниюн» была основана иранскими спецслужбами и постоянно угрожает Азербайджану.

В 2013 году Тохид Ибрахимбейли стал руководителем азербайджанского отряда, отправленного Корпусом стражей исламской революции в Сирию под предлогом защиты шиитских святынь от ИГИЛ. Азербайджан объявил Ибрахимбейли в международный розыск.