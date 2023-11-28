Тысячи грузовиков скопились на границе Грузии и России

Более трех тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП «Верхний Ларс» в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Отмечается, что 250 автомобилей в «зеленой зоне», и на проезд «Верхнего Ларса» у них есть 12 часов. Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг утром ожидают 3 380 грузовых машин.

Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы, участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета – Степанцминда - Ларс, для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры.

Военно-Грузинская дорога на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.