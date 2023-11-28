Леонид Швец, автор haqqin.az 12:28

Призывами больше рожать российское общество не удивить: демографическая ситуация в стране действительно аховая, и пылкие обращения государственных руководителей и чиновников к россиянкам увеличить плодовитость – не редкость. Но даже на этом фоне Владимир Путин сумел потрясти. Выступая по видеосвязи на Всемирном русском народном соборе, он призвал возродить традицию рожать по семь-восемь детей. Так и сказал: «У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать».

Поскольку, согласно последней переписи населения, в России лишь в 12% семей есть три ребенка и больше, а среднее число детей на семью – 1,71, называемые президентом желаемые количества выглядят просто фантастическими. Казалось бы, на то и национальный лидер, чтобы ставить по-настоящему масштабные задачи перед страной. Чем более выдающийся лидер и чем величавее страна, тем грандиознее цели. Вышло, однако... Нет, Путин, конечно, вправе быть поклонником многопоколенной многодетной семьи. И пусть эта традиция связана с ушедшими в прошлое особенностями деревенской жизни, где семья означала хозяйственную единицу, и где дороги были каждые руки. А труд был как раз преимущественно ручной. Плохая медицина и недолгая продолжительность жизни вынуждали женщин вступать в соревнование со смертью и рожать как можно чаще и больше. Поговорка «Легче новых родить, чем старых отмыть» как раз описывает эти обстоятельства. Умиляться им странно, настаивать на их возвращении – все равно что призывать снова переобуться в лапти. Сам-то президент лапти не носит, хотя кто знает, какие у него появятся привычки к восьмидесяти годам, если после семидесяти он так затосковал по «скрепам». Но это можно было бы отнести к милым чудачествам.

Проблема в другом. Владимир Путин, видимо, ничего не слышал о втором демографическом переходе. Да и о первом, очевидно, тоже. Демографический переход – это резкое изменение рождаемости в силу каких-то объективных исторических факторов. Первый переход произошел после того, как в силу экономических и культурных причин в обществах стала падать смертность и снижаться рождаемость. Это эффекты в первую очередь индустриализации. Та благостная картинка с дедушками, бабушками и кучей детей, которая запечатлелась в голове президента, относится к доиндустриальной эпохе или к укладам, которых не коснулся прогресс. И да, как мы уже выяснили, там было не так много радости, зато много болезней и смерти. Первый демографический переход привел к некой средней норме в два ребенка на семью. В Европе это произошло в 60-70-е годы прошлого века. Второй демографический переход – это феномен постиндустриальной эпохи, когда заключение брака и рождение детей все больше утрачивают взаимную зависимость. Дети могут рождаться вне брака, брак заключается все позже, первый ребенок тоже появляется позже, число детей на семью падает, бездетные браки не редкость. Это связано в том числе с тем, что женщины все больше вступают на трудовой рынок наравне с мужчинами, молодые годы посвящают образованию.

Материально мать или отец одиночка в состоянии вырастить ребенка, но и вторым-третьим обзаводиться скорее не станут. В России, между прочим, 55% семей имеют одного ребенка, 12% бездетные. Понятно, что какие-то из них обзаведутся еще одним или первым ребенком, но большинство, как видим, вполне соответствуют критериям второго демографического перехода. Да, это приводит к падению численности населения, но, с другой стороны, свидетельствует о значительном повышении уровня жизни и переходе с уровня выживания на уровень личностной самореализации. Важная особенность этих демографических закономерностей: никакие ухищрения власти не способны переломить эту тенденцию, тем более никакие уговоры. Даже за большие деньги не каждая женщина согласится отказаться от получения образования или профессиональной карьеры и станет беспрестанно рожать. Не говоря уже о том, что не каждого мужчину привлечет перспектива иметь многодетную семью, что накладывает дополнительное бремя добычи ресурсов и сказывается на общем качестве жизни. Попробуйте съездить в отпуск на Канары семьей в пять-шесть человек.