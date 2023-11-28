Глава МИД Польши отказался сидеть за одним столом с Лавровым
Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от участия во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, пишут зарубежные СМИ.
Поводом для этого стало участие во встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония) отказались участвовать во встрече глав МИД ОБСЕ в Скопье.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!