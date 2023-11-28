Маск послал рекламодателей «к черту»

Крупные компании начали отказываться от рекламы в соцсети Х, которой владеет бизнесмен, после того как Маск опубликовал слова поддержки под антисемитским постом.

Маск признал, что этим своим постом «вручил заряженное ружье» как своим критикам, так и антисемитам в соцсети. Сам комментарий бизнесмен назвал, возможно, самым худшим за всю историю его постов в соцсетях, среди которых, как он признал, было немало «глупых».

Отвечая на вопрос о бойкоте рекламодателей, владелец X заявил, что отказавшиеся от рекламы в соцсети компании могут не возвращаться. Он назвал их действия «шантажом».

«Если кто-то пытается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, идите к черту. Идите к черту. Это ясно? Надеюсь, что да», — рассказал Маск.

При этом он отдельно выделил генерального директора Disney Роберта Айгера, который ранее в ходе конференции со сцены объявил, что не хочет, чтобы его компания была связана с Маском. «Привет, Боб, если ты в зале», — добавил Маск после ругательств.

«Меня волнует реальность добра, а не его восприятие. И повсюду я вижу людей, которые заботятся о том, чтобы выглядеть хорошо, делая при этом зло. К черту их», — также заявил бизнесмен, критикуя рекламодателей.

Крупные компании, в том числе IBM, Apple и Disney, приостановили размещение рекламы после того, как Илон Маск поддержал публикацию пользователя, утверждавшего, что еврейские общины поддерживают «диалектическую ненависть к белым».

Маск неоднократно заявлял, что сожалеет о публикации этого поста. При этом миллиардер отрицал обвинения в антисемитизме. На фоне скандала бизнесмен посетил израильский кибуц Кфар-Аза вблизи границы с сектором Газа, на который 7 октября напали боевики ХАМАС.