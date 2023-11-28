29 ноября состоялось совместное заседание Экономического совета Азербайджана и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в повестке совместного заседания, проведенного под председательством премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены отчет о деятельности портфельных компаний, переданных в управление АИХ, по итогам 9 месяцев 2023 года, в том числе основные результаты по финансовым, коммерческим, инвестиционным и операционным показателям, предложения по урегулированию долговых обязательств ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и «Азербайджанские железные дороги», текущие вопросы, связанные с сектором страхования и связи.

На заседании были заслушаны доклады министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева и генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения по обсужденным вопросам, министерствам финансов, цифрового развития и транспорта, Центральному банку и правлению АИХ даны соответствующие поручения.