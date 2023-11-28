В Херсонской области Украины может быть размещена недавно воссозданная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия российских ВДВ. Эта информация появилась в ежедневной сводке военной разведки Министерства обороны Великобритании.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал планы по восстановлению 104-й дивизии, упоминается в докладе. Эта информация была подтверждена ТАСС 14 августа на основании данных от источника в российском военном ведомстве.

В состав вновь сформированной дивизии, вероятно, войдут 337-й полк, дополнительный маневренный полк и 52-я артиллерийская бригада, что увеличит общее количество дивизий ВДВ до пяти.

Однако состав дивизии, по мнению авторов отчета, может быть недостаточно хорошо подготовлен и не соответствовать прежним высоким стандартам ВДВ. Командование дивизией осуществляет Михаил Теплинский, который руководит группировкой войск «Днепр» на херсонском направлении.