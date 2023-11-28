Блинкен в Израиле: четвертый раз с начала войны

Это его четвертый визит в ближневосточную страну после эскалации конфликта с ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль для встречи с руководством страны, а также чтобы посетить Западный берег реки Иордан для переговоров с властями Палестины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Находясь в Израиле и на Западном берегу, госсекретарь Энтони Блинкен встретится с руководством Израиля и Палестинской автономии, чтобы обсудить дальнейшие усилия по освобождению всех оставшихся заложников и ускорению доставки гуманитарной помощи в Газу», - говорится в его сообщении, опубликованном в соцсети X.

Reuters указывает со ссылкой на представителей администрации США, что Вашингтон требует от Израиля «проявлять большую осторожность для защиты палестинского гражданского населения и ограничения ущерба инфраструктуре» во время боевых действий на юге сектора.

После визита в Израиль Блинкен посетит Объединенные Арабские Эмираты, чтобы принять участие в 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).