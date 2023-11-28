В Баку ребенок скончался от кори Заявление Təbİb
Ученик 4 класса средней школы № 195 Гарадагского района Баку Ренат Гадирли (2014 г.р.) скончался от кори. Преподаватель школы Айнур Джавид написала в социальных сетях, что всего корью заразились около 20 учеников.
Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, сотрудники скорой помощи прибыли по вызову в дом Гадирли в поселке Гобустан в 04:26 30 ноября, но к моменту прибытия врачей ребенок скончался.
Назначена медэкспертиза, причины смерти Гадирли станут известны после вскрытия.
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