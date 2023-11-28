Кремль: У России с Арменией «свои отношения»

Москва считает Ереван «союзником» и планирует развивать с ним «союзнические отношения», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Так Песков прокомментировал тот факт, что Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

«Армения - суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», - отметил представитель Кремля.