Погода на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится умеренным северо-восточным ветром, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, в восточных районах - небольшой моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.