Запрет на мессенджеры в школах Дагестана

Прокуратура Дагестана признала законным запрет школьных чатов в Telegram, WhatsApp и Viber. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

О вердикте было объявлено в ответ на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина, который просил проверить законность запрета использования мессенджеров в школах.

"Увы, цензура проникает все глубже, нарушений не найдено. Другое дело, что реально отконтролировать этот запрет будет невозможно, пока мессенджеры не заблокированы", — написал Ступин.