Запрет на мессенджеры в школах Дагестана
Прокуратура Дагестана признала законным запрет школьных чатов в Telegram, WhatsApp и Viber. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
О вердикте было объявлено в ответ на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина, который просил проверить законность запрета использования мессенджеров в школах.
"Увы, цензура проникает все глубже, нарушений не найдено. Другое дело, что реально отконтролировать этот запрет будет невозможно, пока мессенджеры не заблокированы", — написал Ступин.