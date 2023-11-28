Блинкен покинул встречу ОБСЕ, не дождавшись Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул столицу Северной Македонии Скопье, где проходит встреча министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), перед прибытием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пишут зарубежные СМИ.

По данным СМИ, украинская делегация заранее уже знала о таком шаге со стороны США.

Американская дипломатическая служба, однако, избегала публично подчеркивать это изменение расписания как бойкот министерской встречи из-за участия России.

Накануне Блинкен провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Также он принял участие в рабочем ужине, организованном в рамках саммита, после чего покинул Скопье. Затем стало известно, что госсекретарь прибыл в Израиль.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от участия во встрече министров иностранных дел ОБСЕ из-за участия в ней Лаврова.