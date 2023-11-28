Байден сказал: Нельзя. Нетаньяху ответил: Придется

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу возможной военной операции Израиля в южной части Газы в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в прошлое воскресенье. Как передает haqqin.az, об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Администрация Байдена опасается, что такая операция может привести к большому числу жертв среди гражданского населения и усугубить гуманитарный кризис в Газе, где проживает около 2 миллионов палестинцев. По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала войны погибли как минимум 14 800 палестинцев, включая 6 000 детей.

Байден подчеркнул, что стратегия Израиля в северной части Газы, включающая масштабное наступление и использование бронетанковых и пехотных дивизий, не должна повторяться на юге из-за высокой концентрации населения. Нетаньяху, в свою очередь, заявил о необходимости операции на юге для достижения целей Израиля по борьбе с ХАМАС и отсутствии общественной поддержки для ее прекращения.

Байден предложил провести дополнительные обсуждения оперативных планов Израиля в южной части Газы, на что Нетаньяху согласился. Последние дни также были отмечены двумя аналогичными разговорами между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галантом.

В начале войны Израиль приказал более чем 1 миллиону палестинцев переехать с севера Газы на юг перед началом наземного вторжения. Ранее Израиль предупредил жителей анклава о недопустимости возвращения на север во время гуманитарной паузы.

Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать детали разговора, но представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддержат операцию на юге Газы, пока Израиль не предоставит гарантии защиты невинных жителей и учета внутренне перемещенных лиц.