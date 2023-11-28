Отдел информации 14:08

Неизвестный вирус, вызывающий пневмонию и другие серьезные заболевания легких у детей, быстро распространяется в столице Китая Пекине и других крупных городах. Международные СМИ и эксперты уже несколько дней обсуждают эту новость.

Китайское правительство отрицает существование нового патогена, объясняя всплеск инфекций обычным зимним кашлем и простудой, обострившимися после ослабления ограничений на COVID-19 в декабре 2022 года. Об этом пишет авторитетное американское издание Foreign Policy. В утверждении Пекина есть доля истины, но это лишь часть истории, говорят эксперты. На самом деле Китай может таить в себе еще большую угрозу: выращивание устойчивых к антибиотикам штаммов распространенных и потенциально смертельных бактерий. Опасения по поводу еще одного нового респираторного патогена, появившегося в Китае, понятны после пандемий атипичной пневмонии и COVID-19, которые Пекин скрывал. Обеспокоенность усиливается тем, что Пекин продолжает препятствовать любому независимому расследованию происхождения печально известного коронавируса.

Четыре года назад, в первые недели вспышки COVID-19, Пекин не сообщил о новом вирусе, а затем отрицал его распространение воздушно-капельным путем. Стараясь сохранить все в тайне, китайские власти наказали врачей, выражавших обеспокоенность, и запретили им разговаривать об этом даже с местными коллегами, не говоря уже о международных. Об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая ранее сообщала The Telegraph со ссылкой на ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру). По данным издания, китайские больницы «перегружены больными детьми», а вспышка заболевания уже распространилась на крупные города, такие как Пекин. Отмечается, что именно предупреждение ProMed в конце декабря 2019 года привлекло внимание многих врачей и ученых к неизвестному ранее вирусу, который позже назовут SARS-CoV-2 (COVID-19).

Как пишет РБК, о росте заболеваемости респираторными заболеваниями Национальная комиссия здравоохранения КНР впервые подтвердила 13 сентября. Тогда китайские власти объяснили это отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа. Однако с каждым днем растут опасения, что это объяснение китайских властей не соответствует действительности. Потому что неизвестный вирус быстро распространяется, а число детей, поступивших в больницы с симптомами пневмонии, настолько велико, что перед больницами образовались толпы обеспокоенных родителей. На одном из таких кадров, распространенном в интернете, видно, как перед одной из больниц собрались сотни родителей и пытались добиться от врачей объяснений, каким заболеванием заражены их дети.

Сообщается, что наибольший рост числа заболевших фиксируется в Пекине и находящейся в сотнях километров от него провинции Ляонин, что трудно связать. Местные СМИ пишут, что там госпитали заполнены детьми с необычными симптомами - воспалением легких и сильной лихорадкой, но без кашля. Daily Mail приводит мнение эпидемиолога доктора Дженнифер Нуццо из Центра по борьбе с пандемией Университета Брауна. Она предупреждает: ситуация настораживающая. От Китая уже потребовали ничего не скрывать и опубликовать результаты обследования больных. Из-за вспышки заболевания во многих школах Пекина отменены занятия. Родители опасаются, что правительство скрывает истинное положение дел, а на самом деле по Китаю вовсю шагает новая эпидемия. Известно, что в среднем в больницах 9 из 12 детей страдают именно от этого загадочного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения также запросила у китайских властей дополнительную информацию о происхождении пневмонии, которая быстро распространяется среди детей. В свою очередь, как пишет Daily Mail, аналогичный тревожный всплеск случаев пневмонии среди детей был обнаружен в Нидерландах. Местные эксперты в области здравоохранения отмечают, что с августа уровень заболеваемости начал резко расти, причем большинство случаев приходится на детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Данные эпиднадзора показывают, что уровень заболеваемости, которая может оказаться опасной для жизни, уже почти в два раза превышает пик, зафиксированный в прошлом году. Вместе с тем эксперты отмечают, что это может быть местная сезонная эпидемия, которая случайно совпала со случаями в Китае. Как сообщает телеканал NTD в программе China in Focus, в Китае зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии. Новая «таинственная эпидемия» особенно опасна для детей. «Китай уже несколько месяцев борется с резким ростом загадочных респираторных заболеваний. Больницы по всей стране переполнены больными детьми. Врачи говорят, что неясно, когда началась вспышка пневмонии, но это необычно, что так быстро заразилось много детей», — отмечает телеканал. Один из китайских медиков сообщил в видеообращении, что 9 из 12 человек в его отделении страдают от высокой температуры. «Всемирная организация здравоохранения дала Китаю 24 часа на предоставление важных подробностей о ситуации», — добавляет NTD.