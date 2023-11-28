Зеленский: Вернуть Крым проще, чем Донбасс

Украине будет сложнее "ментально" вернуть жителей оккупированного Донбасса, чем жителей аннексированного Крыма, поскольку в Донбассе 10 лет шли боевые действия. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал во время встречи со студентами вузов Николаева.

Зеленский допустил, что Украина вернет территории, которые занимают самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", раньше, чем местных жителей.



"Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно…

И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это также о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована", — сказал Зеленский.

Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может быть закончена только после ухода России со всех захваченных территорий, в том числе аннексированного РФ Крыма и территорий Донбасса.