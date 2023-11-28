Сегодня, 30 ноября, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принимает поздравления с днем рождения. Свой личный праздник глава азербайджанского правительства проводит в рабочем режиме.

Человек, бесконечно преданный своему делу, с твердыми принципами. Разносторонние знания и профессионализм помогают премьер-министру успешно решать возложенные на возглавляемое им правительство задачи. Под его руководством планомерно решаются задачи социально-экономического развития страны.

Сейчас, когда в освобожденных от многолетней армянской оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре развернулись широкомасштабные строительно-восстановительные работы, когда города и села возводятся с нуля, Кабмину предстоит работать еще интенсивнее, помочь гражданам вернуться в родные места.

Редакция haqqin.az присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает премьер-министру Азербайджана крепкого здоровья, счастья, мудрых решений, ну и, конечно, реализации всех намеченных планов.