Диверсия в Бурятии

В Республике Бурятия (Россия) ночью произошел взрыв в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. По информации, подорван поезд, состоящий из 41 цистерны с различными видами топлива, 3 цистерн с авиатопливом и 6 вагонов с черным металлом.

Как пишут украинские СМИ, диверсию совершила Служба безопасности Украины совместно с местными партизанами.

Этот участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ) играет очень важную роль в железнодорожном сообщении между Россией и Китаем, при произошедшем инциденте сработало четыре взрывных устройства.

В настоящее время ФСБ России проводит проверку на месте.