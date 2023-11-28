Армения передала Азербайджану свои предложения

Армения на прошлой неделе передала Азербайджану пакет предложений проекта двустороннего соглашения. Как передают армянские СМИ, об этом на 30-м Министерском форуме ОБСЕ в Скопье заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с Лоуренс Бун, госсекретарем по делам Европы в МИД Франции.

Стороны обсудили вопросы политического диалога и практического сотрудничества между Арменией и Францией, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности, включая вызовы в регионе.

Также были затронуты шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мирзоян упомянул, что Армения недавно передала Азербайджану предложения по проекту двустороннего соглашения.

Помимо этого, обсуждались вопросы партнерства между Арменией и ЕС, а также перспективы сотрудничества на различных многосторонних площадках.