Кремль недоволен новой программой НАТО и Украины

Очередная программа сотрудничества Североатлантического альянса и Украины носит «провокационный характер», поэтому не нравится Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», - сказал представитель Кремля.

По его мнению, в подписанном документе «нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества».

29 ноября по итогам заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и Киев приняли программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил Украины.