250 квартир героям Карабаха фото
Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и ветеранам войны 250 квартир в новом жилом доме в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку.
Документы на квартиры передали владельцам заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, заместитель председателя Общественного совета при министерстве, председатель Общественного объединения «Ветераны, семьи шехидов и спецназовцы-участники войны» Бахруз Мамедзаде и член правления Общественного объединения «Ветераны Карабаха» Рэй Керимоглу.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, по поручению главы государства в этом году ведутся работы по предоставлению семьям шехидов и ветеранам войны 1 500 квартир и частных домов. 1 100 квартир и частных домов уже предоставлены лицам из этой категории, за послевоенный период предоставлено 5 600 квартир и частных домов, а в целом за прошедший период - 14 400.