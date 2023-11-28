ВОЗ обратилась к азербайджанцам
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане призывает к вакцинации против кори. По данным haqqin.az, в прошлом году число случаев кори в мире увеличилось на 18%, а количество смертей – на 43% по сравнению с 2021 годом.
Корь остается серьезной угрозой для здоровья детей. Риск массового распространения заболевания возрастает, когда доля вакцинации против кори среди населения составляет менее 95%.
Корь особенно опасна для детей до 5 лет, поскольку может вызвать пневмонию, энцефалит (воспаление головного мозга) и даже смерть. Вакцинация считается одним из самых эффективных методов защиты: две дозы вакцины предотвращают заболеваемость на 97% на протяжении всей жизни.
С 2000 по 2022 год вакцинация против кори спасла жизни 57 млн человек по всему миру.