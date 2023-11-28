ВОЗ обратилась к азербайджанцам

Корь остается серьезной угрозой для здоровья детей. Риск массового распространения заболевания возрастает, когда доля вакцинации против кори среди населения составляет менее 95%.

Корь особенно опасна для детей до 5 лет, поскольку может вызвать пневмонию, энцефалит (воспаление головного мозга) и даже смерть. Вакцинация считается одним из самых эффективных методов защиты: две дозы вакцины предотвращают заболеваемость на 97% на протяжении всей жизни.

С 2000 по 2022 год вакцинация против кори спасла жизни 57 млн человек по всему миру.