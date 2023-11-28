Суровый приговор шпиону Закиеву

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу гражданина Азербайджана Айдына Закиева, обвиняемого в госизмене. Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании был зачитан приговор, согласно которому Закиев проведет в тюремном заключении 17 лет и 6 месяцев.

Айдын Закиев был арестован Службой государственной безопасности. В ходе расследования установлено, что он согласился на тайное сотрудничество с представителями спецслужб Армении путем выполнения заданий, которые передавались через находящихся на территории третьего государства лиц. Было установлено, что Закиев передал армянской стороне информацию о конкретных случаях комплектования личного состава Вооруженных сил Азербайджана, организовал распространение лживой информации в виде заранее подготовленных специальных текстов, нацеленных на создание в стране конфликта на этнической почве, оказав тем самым помощь армянским спецслужбам. Закиев был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.