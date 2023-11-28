Сборная Азербайджана поднялась со 120-го места на шесть ступеней и занимает 114-ю позицию. В активе нашей национальной команды 1174,22 балла. Это на 18,31 балла больше, чем было в октябре.

В рейтинге Азербайджан располагается между Таиландом и Намибией.

Наша команда поднялась в табеле о рангах благодаря крупной победе над Швецией (3:0) в отборочном матче Евро-2024. И даже разгромное поражение от Бельгии (0:5) в следующей игре не помешало улучшить позиции в рейтинге ФИФА.

Лидирует Аргентина. В тройку также входят Франция и Англия. Бельгия занимает 4-е место, а обыгранная нами Швеция опустилась на 26-ю строчку.