Зеленский отправился на линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в расположение войск на купянском направлении, сообщается в его официальном телеграм-канале.

«Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь посетить и наградить воинов, — говорится в сообщении. — Бойцы на купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев — людей Харьковщины».

Накануне Зеленский посетил подвергающийся постоянным обстрелам Херсон, а также две другие области на юге страны — Одесскую и Николаевскую.

В сентябре прошлого года украинская армия освободила Купянск в Харьковской области, до этого находившийся под российским контролем.