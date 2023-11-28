Резервы Турции бьют рекорды
Резервы Центрального банка Турции достигли рекордного уровня, увеличившись с конца мая на 38 млрд долларов, и составили 136,5 млрд долларов, передает деловое издание Dünya.
По состоянию на 24 ноября резервы выросли на 2 миллиарда долларов по сравнению с предыдущей неделей, достигнув рекордной отметки.
Соответственно, чистые международные резервы ЦБ Турции также показали значительный рост, увеличившись с 29 млрд долларов до 35,8 млрд долларов.
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