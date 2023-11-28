Момент истины для «Карабаха»: в Норвегии устроит и ничья

Сегодня в полночь по бакинскому времени в норвежском Мольде начнется матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы между командами «Мольде» и « Карабах ».

Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Эриком Ламбрехтсом.

Сегодняшний матч фактически решающий в борьбе за выход в плей-офф.

Турнирное положение в группе «H»:

1. «Байер» - 12 очков, разница мячей 12-2 (4 матча)

2. «Карабах» - 6, 3-6 (4)

3. «Мольде» - 6, 9-5 (4)

4. «Хэккен» - 0, 2-13 (4).

Команду Гурбана Гурбанова сегодня устроит и ничья. Тогда будет достаточно обыграть в последнем туре дома «Хэккен». Ну а в случае поражения в Норвегии «Карабах» может вновь остаться без плей-офф Лиги Европы. Если «Мольде» обыграет «Карабах» с разницей в один мяч, то теоретические шансы у чемпиона Азербайджана еще останутся. Нужно будет как можно крупнее обыграть шведов и надеяться, что «Мольде» разгромно проиграет «Байеру».

Но если норвежцы выиграют дома у «Карабаха» в два мяча, то все будет решено досрочно в пользу «Мольде».

Ну и, конечно, «Карабах» также имеет возможность не оставлять все на последний тур. Для этого надо сегодня победить.

Напомним, что 2-е место дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы против одной из команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. А 3-е место в Лиге Европы отправляет его обладателя в 1/16 финала Лиги конференций к командам, которые заняли в своих группах вторые места.