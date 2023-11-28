Министр образования рассказал о Карабахском университете

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на сегодняшней пресс-конференции объявил о специальностях, которые будут преподаваться в Карабах ском университете в Ханкенди.

«В Ханкенди планируется обучать 800-1 000 студентов. На начальном этапе будет организовано постоянное размещение основного учебного и управленческого персонала в количестве 30-40 человек», – отметил Амруллаев.

Министр также подчеркнул, что известные ученые как из Азербайджана, так и со всего мира активно подают заявки на работу в Карабахском университете. Эти заявки направлены как на постоянное трудоустройство, так и на временное оказание помощи в учебном процессе.

Министр также упомянул, что профессорско-преподавательский состав будет приезжать в Ханкенди для проведения интенсивных модулей, а часть обучения будет организована в онлайн-формате. Прием студентов на первый курс будет проводиться по средствам Государственного экзаменационного центра.

Также в университет предусмотрен прием студентов групп SABAH на второй курс путем собеседования. Также в университете будет реализована программа двойного диплома с местными университетами, позволяющая студентам получить часть образования в Баку или других регионах, а оставшуюся часть - в Ханкенди. В начале работы университета планируется открытие четырех факультетов.

Министр также отметил, что на данный момент рассматривается 24 специальности для преподавания в вузе. Какие именно из них будут выбраны, объявят в течение нескольких месяцев. В эти 24 специальности входят начальное образование, дошкольное образование, обучение математике, информатике и корректирующее обучение. Также будут курсы социально-психологической службы в образовании, информационные технологии, компьютерная инженерия, пищевая инженерия, городское планирование и гражданское строительство.

Кроме того, будут доступны специальности, связанные с международными отношениями, регионоведением, историей, коммуникациями и цифровыми медиа, международной торговлей и логистикой. В сфере бизнеса и экономики студентам будут предложены программы по бизнес-менеджменту, экономике, финансам, маркетингу, менеджменту, бухгалтерии, организации туристского бизнеса и туристскому руководству.

Амруллаев также отметил, что в будущем планируется расширение списка специальностей в университете.