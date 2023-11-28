Лавров: Молдова станет следующей жертвой

Запад «готовит Молдову к роли следующей жертвы» в «гибридной войне, которую западные страны развязали против России», заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В ряду сорванных попыток решить проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ и меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдове еще 20 лет назад. Натовский и еэсовский Брюссель бесцеремонно тогда торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат «5+2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдове уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», - сказал он.

Лавров добавил, что «каждой стране, в которой сейчас активничают западные эмиссары, фонды и неправительственные организации, стоит задуматься».