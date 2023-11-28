Молдова обсудила с Европой вывод российских войск

Во время саммита ОБСЕ в Скопье глава МИД Молдовы Нику Попеску обсудил с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску, а также с представителями Испании, Чехии, Дании и Франции вопрос о выводе российских войск с территории Молдовы, сообщает rupor.md.

Попеску выразил солидарность Молдовы и Румынии в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он также обсудил важность мирного урегулирования приднестровского конфликта и необходимость безусловного вывода российских войск с территории Молдовы.

«Я подчеркнул вместе с госпожой Одобеску важность мирного разрешения приднестровского конфликта с акцентом на безоговорочный вывод российских войск с нашей территории. В Скопье я подтвердил непоколебимую солидарность Молдовы и Румынии за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», – заявил Попеску.

На мероприятии, посвященном Украине и осуждению агрессии России, Попеску рассказал о процессе вступления Молдовы в Европейский союз и предстоящем голосовании в Европейском совете 14-15 декабря. Он подчеркнул, что расширение ЕС будет выгодно как для самого союза, так и для стран, стремящихся к присоединению.

Попеску выразил благодарность коллегам за поддержку Молдовы и подчеркнул важность продолжения помощи Украине, которая борется за общий мир и безопасность. В ходе обсуждений была подтверждена необходимость безоговорочного вывода российских войск с территории Молдовы для создания условий мирного разрешения приднестровского конфликта.