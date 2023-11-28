Снимок убитого горем отца из Турции стал фотографией года

Французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) выбрало фотографией года снимок турка Месута Ханчера, который держит за руку свою дочь, погибшую в результате землетрясения в Турции 6 февраля.

Снимок сделал фотограф AFP Адем Алтан примерно через три недели после катастрофы, унесшей жизни более 50 тыс. человек в Турции и Сирии.

Изображение Ханчера в оранжевой куртке, держащего за руку свою дочь, погребенную под обломками, вышло на первых полосах многих газет по всему миру и просмотрено миллионы раз в интернете. Оно стало символом катастрофы, унесшей десятки тысяч жизней, и привлекло особое внимание к его семье.

Месут Ханчер работал в своей пекарне, когда в 4:17 утра произошло землетрясение. Позвонив домой, он обнаружил, что его жена и трое взрослых детей находятся в безопасности, в своем одноэтажном доме. Однако его младшая дочь Ырмак в это время находилась у бабушки, проживавшей в восьмиэтажном доме.

Поспешив к дому своей матери, Ханчер обнаружил, что восьмиэтажный дом превратился в груду щебня. Посередине, среди мусора и завалов, была его дочь.

До прибытия спасательной команды мужчина и другие местные жители пытались сами найти своих близких под руинами, даже пробовали — и безуспешно - передвигать бетонные блоки вручную. Не сумев вытащить тело Ырмак, он остался сидеть рядом с ней.

«Я держал ее за руку, гладил по волосам, целовал в щеки», - вспоминает он.

Позже Ханчер увидел, как корреспондент AFP Адем Алтан фотографировал обломки его дома.

«‎‎Сфотографируй моего ребенка», - попросил мужчина тихим срывающимся голосом.