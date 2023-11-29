Отныне в Россию будут впускать только лояльных к Кремлю вперед в СССР
Российские власти будут требовать от иностранцев подписывать при въезде в страну «соглашение о лояльности». Как сообщает ТАСС, по инициативе Министерства внутренних дел России в данный момент дорабатывается соответствующий законопроект, который вскоре будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ.
В рамках готовящегося закона иностранцу будет запрещено «дискредитировать» политику Российской Федерации, «искажать» вклад советского народа в победу над фашизмом, а также отрицать «традиционные ценности». Последнее подразумевает распространение сведений, ставящих под сомнение традиционный брак, как союз мужчины и женщины, а также «пропаганду» ЛГБТ-отношений.
Кроме того, иностранцам будет запрещено побуждать к принятию или отмене существующих в РФ законов, небрежно относиться к природе и культурным ценностям государства, проявлять неуважение к многообразию народных укладов и делать что-либо, что «наносит ущерб России».
Известный российский политолог Леонид Радзиховский в интервью haqqin.az отметил, что, вероятно, требование подписать «соглашение о лояльности» будут выдвигать не к туристам, посещающим РФ, а к тем, кто приезжает в Россию на работу или постоянное место жительство.
«В основном речь идет о мигрантах из республик Центральной Азии, - уточнил Радзиховский. – Хотя совершенно очевидно, что мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана едут в Россию вовсе не для того, чтобы дискутировать о российской политике, Отечественной войне, проблемах ЛГБТ и прочих «традиционных русских ценностях», что бы эти ценности из себя ни представляли. Они едут, чтобы работать и зарабатывать. А потому им наплевать на внутреннюю политику Кремля, которая их просто не интересует. Так что эти люди легко подпишут любую бумажку даже не вчитываясь в нее. Их куда больше беспокоит оплата труда, условия проживания в России. Словом, на них и рассчитан этот законопроект.
По мнению политолога, вся идея вокруг «Соглашения о лояльности» исходит из желания депутатов Госдумы выслужиться перед Старой площадью и соответствовать общей идеологической линии Кремля. А она предельно проста – максимально и по всем позициям противостоять коллективному Западу, доказывая непонятно кому, что Россия – это лучшая страна в мире, имеющая особые скрепы и обладающая особой духовностью.
«Такая установка совершенно четко идет от администрации президента России, и депутаты Госдумы стараются соответствовать ей», - считает эксперт.
Отвечая на просьбу haqqin.az объяснить, что имеют в виду власти РФ под понятием «дискредитация российской политики», он ответил, что речь идет о любых сомнениях в необходимости и справедливости так называемой «специальной военной операции» российской армии в Украине.
«Дискредитация с точки зрения властей РФ – это сомнения в правильности и объективности выборов, проходящих в России, а также любые попытки оспорить негласную установку государства, в соответствии с которой Россия всегда права, а коллективный Запад, соответственно, всегда неправ», - объяснил Леонид Радзиховский.