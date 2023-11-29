Ага Гасымлы, собкор 17:08

Российские власти будут требовать от иностранцев подписывать при въезде в страну «соглашение о лояльности». Как сообщает ТАСС, по инициативе Министерства внутренних дел России в данный момент дорабатывается соответствующий законопроект, который вскоре будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ. В рамках готовящегося закона иностранцу будет запрещено «дискредитировать» политику Российской Федерации, «искажать» вклад советского народа в победу над фашизмом, а также отрицать «традиционные ценности». Последнее подразумевает распространение сведений, ставящих под сомнение традиционный брак, как союз мужчины и женщины, а также «пропаганду» ЛГБТ-отношений.

Кроме того, иностранцам будет запрещено побуждать к принятию или отмене существующих в РФ законов, небрежно относиться к природе и культурным ценностям государства, проявлять неуважение к многообразию народных укладов и делать что-либо, что «наносит ущерб России». Известный российский политолог Леонид Радзиховский в интервью haqqin.az отметил, что, вероятно, требование подписать «соглашение о лояльности» будут выдвигать не к туристам, посещающим РФ, а к тем, кто приезжает в Россию на работу или постоянное место жительство. «В основном речь идет о мигрантах из республик Центральной Азии, - уточнил Радзиховский. – Хотя совершенно очевидно, что мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана едут в Россию вовсе не для того, чтобы дискутировать о российской политике, Отечественной войне, проблемах ЛГБТ и прочих «традиционных русских ценностях», что бы эти ценности из себя ни представляли. Они едут, чтобы работать и зарабатывать. А потому им наплевать на внутреннюю политику Кремля, которая их просто не интересует. Так что эти люди легко подпишут любую бумажку даже не вчитываясь в нее. Их куда больше беспокоит оплата труда, условия проживания в России. Словом, на них и рассчитан этот законопроект.