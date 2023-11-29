Алиев встретился с президентом ОАЭ обновлено 17:41
В Дубае состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирном климатическом саммите, который состоится в рамках 28-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата-COP28.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.