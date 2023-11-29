Министр образования о ситуации с корью в школах

На сегодняшней пресс-конференции министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев обсудил текущую ситуацию с корью в школах, подчеркнув, что она находится под контролем.

Амруллаев отметил, что при оценке ситуации важными являются как статистика подтвержденных случаев, так и поступившие жалобы.

"Основываясь на статистике, мы видим, что числа подтвержденных случаев не так велики. Но мы также учитываем поступающие жалобы", — сказал министр.

По его словам, в настоящее время закрытие школ не планируется. Однако министр уточнил, что в зависимости от результатов анализов и мнения специалистов в ближайшие дни может быть принято решение о переходе на дистанционное обучение, если произойдет массовое распространение заболевания. В настоящий момент такое решение не рассматривается, уточнил министр.