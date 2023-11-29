В Азербайджане планируется сертификация более 31 тысячи учителей

В 2023- 2024 учебном году планируется сертификация 31 035 учителей, из которых 11 290 – учители математики, 1 284 – учители азербайджанского языка и литературы, 12 035 – учители английского языка, 5 868 – учители русского языка азербайджанского сектора, русского языка и литературы русского сектора, 236 – учители немецкого языка и 322 – учители французского языка, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для журналистов.

По его словам, одной из глобальных реформ, проведенных в сфере образования, являются структурные изменения.

Министр отметил, что на данный момент создано 3 агентства. В подчинении Госагентства дошкольного и общего образования находятся Бакинское управление образования и региональные управления образования, к которым относятся 1 668 дошкольных учреждений, где получают образование 112 тысяч учеников, 4 184 общеобразовательных учебных заведения, в которых получает образование 1,6 миллиона учащихся, и 149 внешкольных учебных заведений, в которых учатся 130 тысяч учеников.

Как отметил министр, в подчинении Госагентства по науке и высшему образованию находятся 20 вузов (160 тысяч студентов), 37 средних специальных образовательных учреждений (50 тысяч студентов) и 38 научных учреждений и организаций.

К Госагентству по профобразованию относятся 14 профцентров, в которых получают образование 12 тысяч студентов, 25 профлицеев с 10 тысячами студентов и 46 профшкол, в которых получают образование 8 тысяч учащихся.