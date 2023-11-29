Запущен цифровой двойник Баку

Министерство цифрового развития и транспорта уже долгое время работает над созданием цифрового двойника региональной агломерации Баку и Апшерона, который отличается своей сложностью по многим параметрам. Цифровой двойник, разработанный в том числе с участием международной консалтинговой компании, уже запущен в эксплуатацию, сообщили в МЦРТ.

Здесь, помимо структур Министерства цифрового развития и транспорта, собраны миллионы цифровых данных, измеряемых сотнями терабайт, от других государственных и частных организаций, в том числе мобильных операторов и навигационных компаний.

Было отмечено, что планирование новейших инфраструктурных проектов, оптимизация регулярных маршрутов осуществляется на базе этого цифрового двойника. Всего на сегодняшний день на цифровом двойнике смоделировано более 20 проектов, имеющих серьезный инвестиционный потенциал, и получены научно обоснованные результаты. Приоритет отдается наиболее эффективным проектам.

Использование такого дорогостоящего инструмента для небольших регионов страны не считается целесообразным. В международной практике цифровые двойники обычно создаются для регионов, предполагающих сложную и большую обработку данных.

Также было сообщено, что соответствующим распоряжением президента Азербайджана был создан Транспортный координационный совет.

Как сказано в положении, утвержденном соответствующим указом главы государства, председателем совета, в который входят представители различных госструктур, является министр цифрового развития и транспорта.

Согласно положению, обеспечение координированной деятельности отдельных видов транспорта и мобильности населения, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, координация и совершенствование деятельности в сферах организации, безопасности и регулирования дорожного движения возложены на Транспортный координационный совет.