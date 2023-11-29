Финляндия установила двойные заграждения на границе с РФ

"На данный момент пограничные пункты закрыты. Заграждения установлены как на государственной границе, так и внутри страны. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем".

Луккари добавил, что в случае, если какие-либо лица приблизятся к границе со стороны РФ, финская пограничная служба "укажет им путь", однако если они будут находиться "в особо уязвимом положении", то пограничники готовы "выполнить свой долг и позаботиться о них, переправив на финскую сторону".