Глава Коллегии адвокатов о правах человека в Азербайджане

Азербайджан доказал свою приверженность правам человека не на словах, а на деле, и всегда отличался особым отношением к Всеобщей Декларации прав человека. Так сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, выступая на международной конференции «Содействие универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов».

По словам Багирова, «выдвинутые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложения в области прав человека привели к развитию национальной законодательной системы страны. Развитие института адвокатуры в Азербайджане также находится в центре внимания».