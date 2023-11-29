Скандал между Израилем и Испанией: Израиль отзывает посла из Мадрида

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД Эли Коэну вызвать посла Испании в Израиле для беседы из-за высказываний испанского премьера. Об этом сообщила канцелярия главы израильского Кабмина.

«Премьер-министр Нетаньяху поручил министру иностранных дел Эли Коэну пригласить посла Испании в Израиле для беседы после позорного заявления премьер-министра Испании в тот день, когда террористы ХАМАС убивают израильтян в Иерусалиме», - цитирует ТАСС сообщение.

Председатель правительства Испании Педро Санчес в четверг в интервью телекомпании TVE выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа. Испанский премьер при этом напомнил, что власти королевства осуждают атаки боевиков радикального движения ХАМАС.

Также сообщается, что Израиль отозвал посла в Испании Родику Радиан-Гордон для консультаций после заявлений испанского премьера.