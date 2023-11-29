Осенняя школа для участников олимпиад по информатике

С 16 по 20 ноября 2023 года состоялась осенняя школа учащихся, проходящих подготовку к международным олимпиадам по информатике. Процесс подготовки школьников занимал по 8 часов ежедневно в течение 5 дней.

Участники осенней школы определялись по итогам отборочного экзамена, проводившегося среди учащихся, вышедших в финал республиканских олимпиад по предмету «Информатика». Занятия, проведенные для двух групп и занявшие в общей сложности 40 часов, были посвящены теоретическим и практическим основам тем, затрагиваемым на олимпиадах, а также обсуждению задач, ставящихся на международных соревнованиях.

Участники программы также получили возможность встретиться с выпускниками ведущих университетов мира. Так, Тарлан Сулейманов, окончивший Оксфордский университет со степенью доктора робототехники, и Рамиль Магеррамов, окончивший Школу менеджмента Массачусетского технологического института со степенью магистра, поделились со школьниками собственным опытом участия в олимпиадах по информатике, а также рассказали о перспективах профессиональных и карьерных возможностей.

ООО Azercell Telecom с 2017 года содействует процессу подготовки азербайджанских школьников к участию в международных соревнованиях по информатике в рамках партнерства с Министерством науки и образования.