Задержана сотрудница Abzas Media
Задержана сотрудница онлайн-издания Abzas Media Наргиз Абсаламова. В ее отношении выдвинуты обвинения по статье 206.3.2 (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В МВД haqqin.az подтвердили данную информацию.
Сообщается, что в данный момент ведется расследование.
20 ноября был задержан директор Abzas Media Ульви Гасанлы. Ему предъявили обвинение в контрабанде иностранной валюты.
21 ноября главред издания Севиндж Вагифгызы была задержана в бакинском аэропорту по возвращении из-за границы.
Решением суда в отношении С.Аббасовой применена мера пресечения в виде ареста на 3 месяца и 29 дней, в отношении У.Гасанлы - арест на 4 месяца.