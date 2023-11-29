Турецкая лира ожила

Турецкая национальная валюта - лира подорожала в четверг после того, как данные показали, что экономика страны росла более быстрыми, чем ожидалось, темпами в третьем квартале.

Reuters передает, что турецкая лира днем в четверг, 30 ноября, выросла на 0,1% до 28,85 за доллар - статистика показала, что ВВП вырос на 5,9% в третьем квартале, что усилило ожидания дальнейшего повышения ставки Центробанком на 250 базисных пунктов в декабре.

Тем не менее, аналитики считают, что рост экономики Турции начнет замедляться после агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, которое было направлено на ослабление спроса и инфляции.