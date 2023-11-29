TƏBİB о вспышке кори в Азербайджане

Как сообщили в ведомстве, при распространении какого-либо заболевания статус пандемии или эпидемии присваивают эпидемиологи.

«Учитывая, что корь - это заболевание, распространение которого можно предотвратить с помощью вакцин, и, начиная с 60-х годов XX века, всех новорожденных вакцинируют от этой болезни, в настоящее время у многих есть иммунитет», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, учитывая все эти факторы, о какой-либо пандемии не может быть и речи.

В TƏBİB указали, что на территории Азербайджана зарегистрированы единичные случаи заражения корью.

«Осложнения при кори могут наблюдаться, в частности, у непривитых. Кроме того, они отмечаются у детей с иммунодефицитом (особенно до 5 лет). В настоящее время все учреждения здравоохранения находятся в тесном сотрудничестве с целью профилактики распространения заболевания», - говорится в сообщении.