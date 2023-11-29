Гражданам Эстонии советуют не ездить в Россию: граница закроется

Власти Эстонии предостерегли своих граждан от любых поездок в Россию, заявив, что Таллин может временно закрыть границу из-за наплыва мигрантов, информирует BBC.

В заявлении МИД Эстонии говорится, что страна «может временно закрыть свои пограничные пункты пропуска, уведомив об этом за короткий срок, из-за потенциального миграционного давления, исходящего из России».

В связи с этим, как заявил журналистам глава ведомства Маргус Цахкна, «однозначно рекомендуется больше не ездить в Россию». «Если Эстония временно закроет свою границу, те, кто в это время будет находиться в России, не смогут вернуться обратно», – добавил он.

Ранее на этой неделе о временном закрытии всех КПП на границе с Россией объявила Финляндия.