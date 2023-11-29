На полигоне Кузьминский в Ростовской области РФ при случайном взрыве снаряда погибли 12 морских пехотинцев из Владивостока, пишет сайт 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах, армии и следственных органах.

По словам одного из собеседников издания, около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер рядом с блоками боеприпасов. Один из снарядов гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.

По данным источника 161.ru, восемь человек погибли на месте, еще восемь были ранены. Четверо из них позже умерли в больнице. Все погибшие были контрактниками из Владивостока.

Взрыв произошел 3 ноября. О произошедшем на следующий день сообщил изданию один из бойцов, находившихся на полигоне, но тогда оперативно проверить его слова редакция не смогла. Подтвердить информацию в нескольких источниках удалось к концу ноября.

Гибель военнослужащих-контрактников расследует главное следственное управление Следственного комитета (СК) России.